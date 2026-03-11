Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Frau aus Geestland unbelehrbar - Trotz Führerschein und Schlüsselsicherstellung erneut mit gefährlicher Fahrweise im PKW unterwegs

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Dienstag (10.03.2026) wurde gegen 07:00 Uhr eine 67-jährige Geestländerin mit ihrem PKW kontrolliert, die zunächst die Drangstedter Straße entlangfuhr und beim Abbiegen beinahe gegen einen geparkten Pkw gefahren wäre. Der Grund für die Fahrauffälligkeit war schnell gefunden, die Frau stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Ihr wurde daher eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein und ihr Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Am heutigen Mittwoch (11.03.2026) gingen gegen 12:00 Uhr erneut Meldungen aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein, dass eine Fahrzeugführerin eines PKW mit einer gefährlichen Fahrweise im Bereich Bad Bederkesa aufgefallen war und beinahe zwei Unfälle verursacht hätte. Es stellte sich heraus, dass es sich um die gleiche Frau im gleichen PKW handelte. Ein Vortest zeigte am heutigen Mittwoch einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Ihr wurde daher erneut eine Blutprobe entnommen, auch der zweite Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Sie muss sich nun wegen diverser Strafverfahren verantworten. Glücklicherweise ist es zu keinem Verkehrsunfall gekommen.

