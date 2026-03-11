Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kontrolle von Großraum- und Schwertransporten auf der BAB27 - Weiterfahrten untersagt

Cuxhaven (ots)

BAB27/Geestland. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10./11.03.2026) führten speziell ausgebildete Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland Schwerpunktkontrollen im Bereich von Großraum- und Schwerlasttransporen auf der BAB27 durch. Bei zwei Fahrzeugkombinationen lag keine gültige Genehmgung für die transportierten Gewichte vor. Hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Einem weiteren Transport wurde die Weiterfahrt aufgrund fehlerhafter Gewichtsverteilung untersagt. Die Verantwortlichen Firmen müssen sich nun um schnellstmögliche Nachbesserung kümmern, damit die Transporte ihre Fahrt fortsetzen dürfen.

Einem vierten Transport verfügte nicht über einen vorgeschriebenen, so genannten "digitalen Beifahrer". Hierbei handelt es sich um ein Assistenzsystem, welches unter anderem bei der Einhaltung von genehmigten Fahrtrouten und behördlichen Auflagen unterstützt.

Bei solchen Großraum- und Schwertransporten, egal ob Transporte für Windkraftanlagen, große Baumaschinen oder andere Lasten, handelt es sich um sehr spezielle Fahrzeuge mit hohen technischen Anforderungen, um die transportierten Lasten, nicht selten bis zu 100 Tonnen oder mehr, sicher transportieren zu können. Hierzu gibt es dann diverse Vorschriften einzuhalten, um sowohl die Einschränkungen für den individuellen Fahrzeugverkehr als auch die Belastungen für die Fahrbahnen und Brücken so gering wie möglich zu halten. Gleiches gilt für die Anforderungen an das Fahrpersonal dieser Transporte.

