POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven- mehrere Verletzte

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am heutigen Dienstag kam es gegen 08:45 Uhr zu mehreren Verkehrsunfällen zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Überseehäfen und Bremerhaven-Zentrum auf der BAB27. Betroffen sind hierbei beide Fahrtrichtungen. Es wurden mehrere Personen verletzt. Die genauen Angaben zu beteiligten Fahrzeugen und verletzten Personen werden aktuell durch die Einsatzkräfte erfasst. Es kommt in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsverbindungen.

Stellenweise herrscht noch stärker Nebel. Fahren Sie bitte vorsichtig und aufmerksam.

