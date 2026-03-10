PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven- mehrere Verletzte

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am heutigen Dienstag kam es gegen 08:45 Uhr zu mehreren Verkehrsunfällen zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Überseehäfen und Bremerhaven-Zentrum auf der BAB27. Betroffen sind hierbei beide Fahrtrichtungen. Es wurden mehrere Personen verletzt. Die genauen Angaben zu beteiligten Fahrzeugen und verletzten Personen werden aktuell durch die Einsatzkräfte erfasst. Es kommt in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsverbindungen.

Stellenweise herrscht noch stärker Nebel. Fahren Sie bitte vorsichtig und aufmerksam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:57

    POL-CUX: Verkehrsgefährdung nach sehr riskanter Fahrweise in Geestland - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Geestland. Am heutigen Montag (09.03.2026) befuhr eine zivile Streifenwagenbesatzung gegen 09:30 Uhr die Drangstedter Chaussee in Geestland in Richtung Debstedt. Hierbei kam ihnen ein schwarzer Audi A6 mit Bremerhavener Kennzeichen entgegen, welcher zuvor einen anderen Verkehrsteilnehmer riskant überholt hatte. Die Strefenwagenbesatzung musste eine ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:15

    POL-CUX: Zwei Verfolgungsfahrten in Cuxhaven und in Lamstedt

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven/Lamstedt. Am vergangenen Wochenende kam es in Cuxhaven und in Lamstedt zu zwei Verfolgungsfahrten, bei denen die Fahrzeugführer versuchten sich der Kontrolle zu entziehen. Cuxhaven. In der Nacht zu Samstag (07.03.2026) sollte gegen 03:30 Uhr ein PKW Kia im Bereich des Strichweges in Cuxhaven kontrolliert werden. Als die Fahrzeugkontrolle durchgeführt werden sollte, beschleunigte der ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:52

    POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Geestland

    Cuxhaven (ots) - Bremerhaven/BAB27 - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Samstag, dem 07.03.2026, wurde gegen 20:21 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei Geestland auf der Bundesautobahn 27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum der Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 37-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zuvor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren