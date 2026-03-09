PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsgefährdung nach sehr riskanter Fahrweise in Geestland - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am heutigen Montag (09.03.2026) befuhr eine zivile Streifenwagenbesatzung gegen 09:30 Uhr die Drangstedter Chaussee in Geestland in Richtung Debstedt. Hierbei kam ihnen ein schwarzer Audi A6 mit Bremerhavener Kennzeichen entgegen, welcher zuvor einen anderen Verkehrsteilnehmer riskant überholt hatte. Die Strefenwagenbesatzung musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. In Folge überholte der Fahrzeugführer mehrfach grob verkehrswidrig und rücksichtslos und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich. Erst auf der BAB27 im Bereich Geestland in Richtung Bremen konnte der Fahrzeugführer mit seinem PKW gestoppt werden. Es handelte sich um einen 24-jährigen Bremerhavener. Beeinträchtigtungen der Fahrtüchtigkeit durch Alkohol oder Betäubungsmittel wurden nicht festgestellt. Aufgrund der riskanten Fahrweise wurde ein Strafvrfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Fahrzeugführer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden oder die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

