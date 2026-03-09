Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verfolgungsfahrten in Cuxhaven und in Lamstedt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Lamstedt. Am vergangenen Wochenende kam es in Cuxhaven und in Lamstedt zu zwei Verfolgungsfahrten, bei denen die Fahrzeugführer versuchten sich der Kontrolle zu entziehen.

Cuxhaven. In der Nacht zu Samstag (07.03.2026) sollte gegen 03:30 Uhr ein PKW Kia im Bereich des Strichweges in Cuxhaven kontrolliert werden. Als die Fahrzeugkontrolle durchgeführt werden sollte, beschleunigte der Fahrzeugführer stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Fahrt führte mit hohen Geschwindigkeiten durch die Stadtteile Döse und Duhnen. Teilweise wurden innerorts Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreicht. In Duhnen im Bereich des Dünenweges fuhr sich der Fahrzeugführer mit seinem PKW ohne Fremdeinwirkung fest und flüchtete zu Fuß. Er konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen am Fahrzeug führten jedoch schnell zur Identität des Fahrers. Es handelte es sich um einen 39-jährigen Cuxhavener. Der PKW wurde sichergestellt. Gegen den Mann werden nun mehrere Ermittlungsverfahren geführt.

Lamstedt. In der Nacht zu Sonntag (08.03.2026) stellten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland gegen 05:10 Uhr einen PKW Opel im Bereich des Martin-Steffens-Parks in Lamstedt fest. Der Fahrzeugführer sollte daraufhin kontrolliert werden. Dieser Kontrolle versuchte er sich durch Flucht zu entziehen. Nach einer kurzen Fahrt kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einer Straßenlaterne. Der Mann, ein 23-jähriger Lamstedter, stand hierbei unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

