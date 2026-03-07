Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiberichte aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27 - Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag, 06.03.2026, kam es gegen 16:45 Uhr auf der Bundesautobahn 27 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf in Fahrtrichtung Cuxhaven im dortigen Baustellenbereich. Ein 67-Jähriger aus Otterndorf fuhr aus bislang unklarer Ursache auf den VW einer 28-Jährigen aus Petershagen auf, welcher wiederum auf den VW eines 66-Jährigen aus Schiffdorf geschoben wurde. Die 28-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Geestland/Langen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagabend, 06.03.2026, gegen 18:50 Uhr im Bereich Langen/Debstedt. Eine 78-jährige Geestländerin touchierte mit dem rechten Außenspiegel ihrer Mercedes Benz A-Klasse vermutlich einen geparkten PKW oder Anhänger im Bereich der Debstedter Straße in Langen oder der Langener Straße in Debstedt. Ein infolgedessen geschädigter PKW konnte noch nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen oder der/die Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

Schiffdorf/BAB27 - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Freitag, 06.03.2026, wurde gegen 22:15 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei Geestland auf der Bundesautobahn 27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen ein Fahrzeugführer eines BMW kontrolliert. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrzeugführer nicht in Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Bremerhavener wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Geestland/BAB27 - Mehrere Verkehrsverstöße bei Kontrolle eines BMW aufgedeckt

In den frühen Morgenstunden am Samstag, 07.03.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Geestland gegen 00:45 Uhr einen 21-Jährigen aus Cuxhaven, der zuvor mit seinem BMW die BAB27 in Richtung Cuxhaven befahren hatte, im Bereich der Anschlussstelle Debstedt. Hier wurde festgestellt, dass das Fahrzeug mit Kennzeichen geführt wurde, die eigentlich für einen anderen PKW ausgegeben waren. Zudem konnte der Fahrzeugführer während der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

