FW Reichenau: Feuerwehr-Einsatz wegen Öl-Spur , 25.02.2026, Reichenau-Lindenbühl

Am Mittwochmittag, 25.02.2026, endeckten Passanten im Gewerbegebiet Göldern, Ortsteil Reichenau-Lindenbühl, eine Öl-Spur. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.

Der Integrierten Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 12:23 Uhr per Meldeempfänger zum Hilfeleistungseinsatz. Die Feuerwehr stellte auf der Fahrbahn der Straße am Wolmatinger Ried und im Bereich der Einmündung zur Kindlebildstasse verschiedene Öl-Spuren fest. Die betroffenen Bereiche wurden auf insgesamt ca. 80 Meter mit Ölbindemittel abgestreut. Ein Verursacher konnte leider nicht ermittelt werden. Der Bereich Kindlebildstraße wurde mit 2 Ölspurschildern versehen.

Unter der Leitung von Zugführer Martin Spicker waren 4 Einsatzkräfte mit dem Gerätewagen-Transport (GW-T) und Roll-Container Ölunfall im Einsatz.

Einsatzende war um 14:03 Uhr.

