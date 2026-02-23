Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft ausgelöst, 23.02.2026, Reichenau-Mittelzell

Reichenau (ots)

In der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete des Landkreises auf der Insel Reichenau wurde am Montagnachmittag, 23.02.2026, die Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst. Die Bewohner verließen nach dem Ertönen der Warneinrichtung die Gebäude und fanden sich am Sammelplatz vor der Einrichtung ein. Die Feuerwehr wurde gerufen.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 15:53 Uhr per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Die Feuerwehr Konstanz wurde mit der Drehleiter ebenso mit hinzu alarmiert. Die Anzeige der BMA zeigte die Auslösung eines Rauchmelders in Gebäudeteil F im OG an. In dem betreffenden Wohnraum konnte bei der Erkundung kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Zweifelsfrei konnte kein Grund für die Auslösung des Rauchmelders in der Wohnung ermittelt werden. Die BMA wurde von der Feuerwehr wieder zurückgesetzt und am die Sicherheitsfirma übergeben.

Unter Leitung von Zugführer Martin Spicker waren 14 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug LF 10, sowie dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Die Drehleiter der Feuerwehr Konstanz konnte ihre Einsatzfahrt unterwegs abbrechen. Mit vor Ort waren Kräfte der Sicherheitsfirma, sowie Bürgermeister Philipp Stolz.

