FW Reichenau: Dieselspur auf Strasse abgestreut, Reichenau-Mittelzell, 10.02.2026

Reichenau (ots)

Nach einer Anlieferung bei einem Gärtnerbetrieb per LKW am Dienstagmittag, 10.02.2026, im Ortsteil Reichenau-Mittelzell entdeckte der Betriebsleiter Öl- bzw. Diesel-Schlieren auf der Zufahrtsstrasse zum Betrieb. Die Feuerwehr wurde zur Hilfe gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde von der Integrierten Leitstelle Konstanz um 15:29 Uhr zum technischen Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Bei der ersten Erkundung durch die Feuerwehr handelte es sich um nur geringe Mengen ausgelaufenen Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn. Diese wurde auf einer Fläche von ca. 5x10m mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen. Die Gefahr einer Gewässerverunreinigung bestand zu keiner Zeit.

Unter Leitung von Stv. Kommandant Christian Zieten waren 5 Feuerwehreinsatzkräfte mit dem Gerätewagen-Transport (GW-T) im techn. Hilfeleistungseinsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 16:31 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

