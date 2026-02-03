Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Person aus dem Ententeich gerettet, Reichenau-Lindenbühl, 03.02.2026

Reichenau (ots)

Am Dienstagnachmittag, 03.02.2026, entdeckten Passanten im Ententeich nördlich des Geländes des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Reichenau im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl eine Person im Wasser treibend. Da sie den Eindruck hatten, daß die Person zu ertrinken drohe, riefen sie die Feuerwehr um Hilfe.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 15:44 per Meldeempfänger zum Wasserrettungseinsatz. Nach Alarmplan wurden zusätzlich die Werkfeuerwehr ZfP und die Feuerwehr Konstanz alarmiert. Nach der Ankunft der ersten Kräfte übernahm die Feuerwehr Konstanz die Rettung der Person und brachte sie per Wasserrettungsboard ans Ufer. Die weibliche Person war wohlauf und wurde zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

Unter der Einsatzleitung der Werkfeuerwehr ZfP war die Feuerwehr Reichenau zur Unterstützung mit Johannes Deggelmann und 8 Feuerwehr-Einsatzkräften mit dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug, Gerätewagen Transport (GW-T) und Löschfahrzeug LF 10 zusammen mit der Feuerwehr Konstanz im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte des Rettungsdienstes mit Notarzt, sowie Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 16:36 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir jeweils an die Pressestelle des PP Konstanz.

