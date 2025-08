Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, L220, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall unter Motorradfahrern (04.08.2025)

Allensbach, L220 (ots)

Infolge eines Auffahrunfalls sind am Montagabend auf der Landesstraße 220 zwischen Langenrain und Freudental zwei Motorradfahrer verletzt worden. Ein 61-Jähriger bog mit einer Husqvarna kurz hinter dem Ortsausgang von Langenrain in Richtung Freudental ab und verringerte dazu seine Geschwindigkeit. Ein hinter ihm fahrender 34-jähriger Ducati-Fahrer erkannt die Situation zu spät und prallte in das Heck der vor ihm abbremsenden Maschine. In der Folge stürzten beide Biker und zogen sich dabei Verletzungen zu. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An der Ducati entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, den Schaden an der Husqvarna schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Motorräder. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe streute die Feuerwehr die Fahrbahn ab. Die Straßenmeisterei sicherte die Unfallstelle anschließend durch entsprechende Beschilderung.

