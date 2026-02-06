Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Auslösung der Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft, 06.02.2026, Reichenau-Mittelzell

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Reichenau (ots)

In der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete des Landkreises auf der Insel Reichenau wurde am frühen Freitagmorgen, 06.02.2026, erneuet die Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst. Die Bewohner verließen nach dem Ertönen der Warneinrichtung die Gebäude und fanden sich am Sammelplatz vor der Einrichtung ein. Die Feuerwehr wurde gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde von der Integrierte Leitstelle Konstanz um 02:51 per Meldeempfänger zum Brandeinsatz alarmiert. Die Feuerwehr Konstanz wurde mit der Drehleiter ebenso mit hinzu alarmiert. Die Anzeige der BMA zeigte die Auslösung eines Rauchmelders in Gebäudeteil A im OG an. In dem betreffenden Wohnraum konnte bei der Erkundung kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte selbst zweifelsfrei keinen Grund für die Auslösung des Rauchmelders in der Wohnung finden. Die Polizei ermittelt. Die BMA wurde von der Feuerwehr wieder zurückgesetzt.

Mit den Löschfahrzeug LF 10, sowie dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug waren unter Leitung von Kommandant Alexander Peters 17 Einsatzkräfte im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Die Drehleiter der Feuerwehr Konstanz konnte ihre Einsatzfahrt unterwegs abbrechen. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 03:39 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell