Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Person aus 1. Obergeschoß gerettet, Reichenau-Lindenbühl, 23.02.2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Reichenau (ots)

In einem Wohnhaus im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl kam es am Montagmorgen, 23.02.2026, zu einem medizinischen Notfall. Da eine schonende Rettung des Patienten über das Treppenhaus aus dem 1. Obergeschoß nicht möglich war, rief der Rettungsdienst die Feuerwehr zu Hilfe.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde durch die Integrierte Leitstelle Konstanz um 08:23 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes per Meldeempfänger alarmiert. Die Feuerwehr Konstanz wurde zeitgleich zur Unterstützung mit der Drehleiter hinzu alarmiert. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, konnte die verletzte männliche Person mit Unterstützung der Feuerwehr Mittels Schleifkorbtrage durch ein Fenster über die Drehleiter aus dem 1. OG gebracht werden. Der Rettungsdienst mit Notarzt übernahm dann die weitere Versorgung des Patienten und den Transport in eine Klinik.

Unter Leitung von Zugführer Hannes Deggelmann waren insgesamt 7 Feuerwehr-Einsatzkräfte der Reichenau mit dem Löschfahrzeug LF 10 und die Feuerwehr Konstanz war mit der Drehleiter DLK 23-12 im Einsatz. Mit vor Ort war der Rettungsdienst mit Notarzt und Bürgermeister Philipp Stolz.

Einsatzende war um 09:24 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell