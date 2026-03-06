Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrunfsllflucht auf der BAB27 - unbekannter Fahrzeugführer beschädigt massiv einen Transporter der Autobahn GmbH

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Donnerstag (05.03.2026) kam es gegen 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der BAB27 im Bereich der Anschlussstelle Neuenwalde in Fahrtrichtung Cuxhaven.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte hierbei seitlich mit einem Transporter der Autobahn GmbH, welcher sich zur Unfallzeit ohne Besatzung als Absicherung einer Arbeitsstelle auf dem Seitenstreifen befand. Durch den Unfall wurde der Transporter massiv beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell