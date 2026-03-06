Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Cuxhaven-Döse - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (05.03.2026) kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Heinrich-Grube-Weg in Cuxhaven-Döse.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich hierbei über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell