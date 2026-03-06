PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Cuxhaven-Döse - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (05.03.2026) kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Heinrich-Grube-Weg in Cuxhaven-Döse.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich hierbei über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:16

    POL-CUX: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Lamstedt

    Cuxhaven (ots) - Lamstedt. Am Mittwoch, 04.03.2026 kam es gegen 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 495 in Fahrtrichtung Lamstedt. Verkehrsbedingt kamen ein Ford sowie der dahinterfahrende Volkswagen zum Stehen. Kurz darauf fuhr ein 29-Jähriger aus Hemmoor mit seinem Seat auf den Volkswagen auf und schob diesen zudem in den an vorderster Stelle ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 12:34

    POL-CUX: Kontrollierte Sprengung von Munition in Nordholz

    Cuxhaven (ots) - Nordholz. Vergangene Woche wurde die Polizei über den Fund von Weltkriegsmunition auf einer Baustelle in Nordholz informiert. Am heutigen Donnerstag, 05.03.2026 wurde gegen 12:00 Uhr eine kontrollierte Sprengung der Munition durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst durchgeführt. Dafür musste das Aeronauticum sowie der Privatflugplatz in Nordholz kurzzeitig geschlossen werden. Auch die an die Baustelle ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:24

    POL-CUX: Auffahrunfall in Hemmoor - Fahrzeugführer leicht verletzt

    Cuxhaven (ots) - Hemmoor.Am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der Lamstedter Straße in Hemmoor zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Auf der Fahrt auf der B 495 in Richtung Lamstedt überholte der Fahrer eines BMW unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich Lamstedter Straße/Zetrumstraße einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Opel und einen VW unter Nutzung des dortigen Linksabbiegerstreifens. Durch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren