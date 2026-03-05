Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kontrollierte Sprengung von Munition in Nordholz

Cuxhaven (ots)

Nordholz. Vergangene Woche wurde die Polizei über den Fund von Weltkriegsmunition auf einer Baustelle in Nordholz informiert. Am heutigen Donnerstag, 05.03.2026 wurde gegen 12:00 Uhr eine kontrollierte Sprengung der Munition durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst durchgeführt. Dafür musste das Aeronauticum sowie der Privatflugplatz in Nordholz kurzzeitig geschlossen werden. Auch die an die Baustelle angrenzende Bundesstraße wurde für die Dauer der Sprengung kurze Zeit gesperrt. Anwohner mussten ihr Häuser nicht verlassen, da es sich um Munition handelte, die keinen größeren Sicherheitsbereich erforderte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell