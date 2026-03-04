PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auffahrunfall in Hemmoor - Fahrzeugführer leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor.Am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der Lamstedter Straße in Hemmoor zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Auf der Fahrt auf der B 495 in Richtung Lamstedt überholte der Fahrer eines BMW unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich Lamstedter Straße/Zetrumstraße einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Opel und einen VW unter Nutzung des dortigen Linksabbiegerstreifens. Durch das Einscheren nach rechts vor den Opel wurde dieser zum starken Bremsen gezwungen. Der nachfolgende Fahrer des VW mit Anhänger kam anschließend nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Opel auf. Durch den Aufprall entstand Sachschaden am Opel und am VW, der 58-jährige Fahrer des Opel wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

