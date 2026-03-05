PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Lamstedt

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am Mittwoch, 04.03.2026 kam es gegen 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 495 in Fahrtrichtung Lamstedt. Verkehrsbedingt kamen ein Ford sowie der dahinterfahrende Volkswagen zum Stehen. Kurz darauf fuhr ein 29-Jähriger aus Hemmoor mit seinem Seat auf den Volkswagen auf und schob diesen zudem in den an vorderster Stelle haltenden Ford. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 45-jährige Fahrer des Volkswagens und die 65-jährige Fahrerin des Fords leicht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

  • 05.03.2026 – 12:34

    POL-CUX: Kontrollierte Sprengung von Munition in Nordholz

    Cuxhaven (ots) - Nordholz. Vergangene Woche wurde die Polizei über den Fund von Weltkriegsmunition auf einer Baustelle in Nordholz informiert. Am heutigen Donnerstag, 05.03.2026 wurde gegen 12:00 Uhr eine kontrollierte Sprengung der Munition durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst durchgeführt. Dafür musste das Aeronauticum sowie der Privatflugplatz in Nordholz kurzzeitig geschlossen werden. Auch die an die Baustelle ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:24

    POL-CUX: Auffahrunfall in Hemmoor - Fahrzeugführer leicht verletzt

    Cuxhaven (ots) - Hemmoor.Am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der Lamstedter Straße in Hemmoor zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Auf der Fahrt auf der B 495 in Richtung Lamstedt überholte der Fahrer eines BMW unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich Lamstedter Straße/Zetrumstraße einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Opel und einen VW unter Nutzung des dortigen Linksabbiegerstreifens. Durch das ...

    mehr
