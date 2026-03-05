Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Lamstedt

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am Mittwoch, 04.03.2026 kam es gegen 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 495 in Fahrtrichtung Lamstedt. Verkehrsbedingt kamen ein Ford sowie der dahinterfahrende Volkswagen zum Stehen. Kurz darauf fuhr ein 29-Jähriger aus Hemmoor mit seinem Seat auf den Volkswagen auf und schob diesen zudem in den an vorderster Stelle haltenden Ford. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 45-jährige Fahrer des Volkswagens und die 65-jährige Fahrerin des Fords leicht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell