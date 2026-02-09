Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unbekannter bedroht Taxifahrer mit Schusswaffe und raubt ihn aus - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Samstagmorgen (07.02.2026) überfiel ein Unbekannter einen Taxifahrer auf der Oberhaaner Straße in Solingen.

Ein Fahrgast ließ sich zunächst von Erkrath zur späteren Tatörtlichkeit in Solingen fahren. Dort angekommen (gegen 05:15 Uhr), bedrohte der Mann den Taxifahrer (55) mit einer Schusswaffe und forderte von ihm die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen.

Mit seiner Beute verließ der Räuber das Taxi und floh in unbekannte Richtung. Er wird als circa 25 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er hat eine untersetzte Figur und trug einen Dreitagebart. Bei Tatausführung sprach er deutsch mit einem nicht näher beschriebenen Akzent. Bekleidet war er mit einer Jacke oder einem Pullover mit Kapuze.

Eine Fahndung nach dem Mann, unterstützt durch einen Hubschrauber der Polizei, verlief negativ.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell