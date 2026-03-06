PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstagabend (05.03.2026) fiel Einsatzkräften gegen 20:15 Uhr auf der Hauptstraße in Altenwalde der Fahrzeugführer eines PKW VW auf. Dieser war unter anderem in starken Schlangenlinien unterwegs. Ein Kontrolle zeigte schnell den Grund. Der Mann, ein 40-jähriger aus Groitzsch (Sachsen) stand unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

Hagen im Bremischen/Bramstedt. Gegen 00:10 Uhr in der Nacht zum heutigen Freitag (06.03.2026) wurde ein 36-jähriger Mann aus Stuhr mit seinem PKW Mercedes im Bereich Bramstedt auf der Landesstraße 135 kontrolliert. Auch er stand unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, auch sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

