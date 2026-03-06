Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle mit mehreren leicht Verletzten Personen (Foto vom Unfall in Altenbruch im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Gestern kam es an verschiedenen Orten im Landkreis Cuxhaven zu Verkehrsunfällen mit verletzten Personen.

Loxstedt/B437. Gegen 10:25 Uhr kam es auf der Bundesstraßes 437 zwischen dem Wesertunnel und Stotel zu einem Auffahrunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW, wobei der Fahrer des Sattelzuges, ein 47-jähriger Mann aus Edewecht, mit seinem Fahrzeug auf den PKW auffuhr, welcher durch einen 64-jährigen Mann aus Jüchen (Nordrhein-Westfahlen) gelenkt wurde. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

Cuxhaven. Gegen 15:45 Uhr kam es auf der B73 im Bereich Altenbruch zu einem Abbiegeunfall. Eine 43-jährige Cuxhavenerin wollte mit ihrem PKW nach links auf die Straße Alter-Weg abbiegen und übersah hierbei eine entgegenkommende, 28-jährige Frau mit ihrem PKW. Durch den Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehr als 20.000 Euro (Foto vom Unfall im Anhang).

Otterndorf. Gegeb 16:20 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Otterndorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann aus Belum wollte mit seinem PKW rückwärts aus einer Parklücke ausparken und übersah hierbei einen kreuzenden, 69-jährigen Fahrradfahrer aus Wanna. Der Fahrradfahrer zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

Hechthausen. Gegen 16:45 Uhr kam es auf der Löhberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Krankenwagen. Ein 22-jähriger Mann aus Cadenberge hatte hierbei einen von rechts kommenden, bevorrechtigten, 27-jährigen Mann aus Hammah in einem Krankenwagen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch diesen wurden beide Männer leicht verletzt. Der PKW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

