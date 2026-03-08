Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27 - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Samstag, dem 07.03.2026, wurde gegen 20:21 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei Geestland auf der Bundesautobahn 27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum der Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 37-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zuvor hatte er sich als eine andere Person ausgegeben. Gegen den Cuxhavener wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Geestland/Langen - Fahren unter Einfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 08.03.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Geestland gegen 03:10 Uhr einen 23-Jährigen aus Geestland. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers in Deutschland keine Gültigkeit mehr besaß. Zudem konnte festgestellt werden, dass der junge Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell