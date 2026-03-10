Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Drei Verkehrsunfälle auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven - ingesamt 5 Personen verletzt, eine junge Motorradfahrerin schwer

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am heutigen Dienstagmorgen (10.03.2026) kam es zunächst gegen 08:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Richtung Cuxhaven. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß, als beide Fahrzeuge an der dortigen Abfahrt abfahren wollten. Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt. Beide Fahrzeugführer kamen aus Schiffdorf und waren 41 und 43 Jahre alt. Der Gesamtschaden wird hier auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Kurz darauf kam es fast zeitgleich zu zwei Verkehrsunfällen auf der Richtungsfahrbahn Bremen. In einem Fall übersah eine 17-jährige Jugendliche mit ihrem Leichtkraftrad das Stauende und versuchte auf den Überholfahrstreifen auszuweichen. Hier kollidierte Sie jedoch mit einem PKW einer 58-jährigen Frau aus Schiffdorf. Die Jugendliche erlitt durch den Unfall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird hier ebenfalls auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Beim zweiten Unfall nur 500m entfernt kam es zu einem Auffahrunfall zwischen vier PKW. Eine 25-jährige Cuxhavenerin übersah mit ihrem PKW, dass drei vor ihr fahrende Fahrzeuge aufgrund eines Rückstaus verkehrbedingt abbremsen mussten, sodass schließlich alle Fahrzeuge miteinander kollidierten. Bei den anderen Fahrzeugführenden handelte es sich um eine 37-jährige Frau aus Geestland, ein 32-jähriger Mann aus Geestland und eine 33-jährige Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Alle vier Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird hier auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zum Zeitpunkt der Unfälle kam es rund um die Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auf der Grimsbystraße in Bremerhaven war zu diesem Zeitpunkt das Verkehrsleitsystem ausgefallen war. Der dortige Rückstau erstreckte sich dadurch bis auf die Autobahn.

