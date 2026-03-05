Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrollen in der Kanalstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2026, führten Polizeikräfte in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr Verkehrskontrollen in der Kanalstraße durch. Innerhalb einer Stunde ahndeten die Einsatzkräfte fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie drei Verstöße wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt. Zudem stellten die Beamtinnen und Beamten in fünf Fällen Mängel an Fahrzeugen fest. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Anlegen des Sicherheitsgurts sowie die ungeteilte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr wesentlich zur Verkehrssicherheit beitragen. Regelmäßige Verkehrskontrollen dienen der Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden.

