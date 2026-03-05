POL-PPRP: Violine an Haltestelle gestohlen
Ludwigshafen (ots)
Am gestrigen Mittwoch (4.3.2026) stahl eine bislang unbekannte Täterin einer 36-jährigen Frau gegen 18:25 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz ihre Violine mitsamt Tragetasche. Laut Zeugen stieg die mutmaßliche Täterin mit ihren zwei Töchtern und der Violine anschließend in die Straßenbahnlinie 6 in Richtung Rheingönheim.
Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Hinweise zur Täterin geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
