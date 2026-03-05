POL-PPRP: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Mittwoch (4.3.2026, gegen 17:45 Uhr) nahm ein 30-jähriger Autofahrer beim Einfahren vom Kappesgartenweg in die Saarlandstraße einem 23-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Innenstadt fuhr, die Vorfahrt. Durch die Kollision verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
