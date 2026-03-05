PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (4.3.2026, gegen 17:45 Uhr) nahm ein 30-jähriger Autofahrer beim Einfahren vom Kappesgartenweg in die Saarlandstraße einem 23-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Innenstadt fuhr, die Vorfahrt. Durch die Kollision verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

