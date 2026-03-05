PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeugklau aus Transporter

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag (3.3.2026) auf Mittwoch (4.3.2026) schlugen bislang Unbekannte die Heckscheibe eines in der Rottstraße geparkten VW Caddy ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Der Gesamtschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

