Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2026, gegen 11:05 Uhr, kam es in der Dessauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Dessauer Straße in Fahrtrichtung Kanalstraße. Auf Höhe der Hausnummer 39 befand sie sich in einer durch parkende Fahrzeuge verursachten Engstelle, als ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen SUV entgegenkam und in die Engstelle einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Fahrerin ausweichen. Dabei streifte der rechte Außenspiegel ihres Fahrzeugs den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer des weißen SUV setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu einer direkten Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

