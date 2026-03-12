Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Jugendlicher auf frisiertem E-Scooter in Cuxhaven unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (11.03.2026) wurde ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter im Bereich der Papenstraße in Cuxhaven kontrolliert. Bereits vor der Kontrolle war aufgefallen, dass der Jugendliche auf dem Fahrzeug weitaus schneller unterwegs war als die erlaubten 20 km/h.

Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug knapp 40 km/h schnell fahren konnte. Der E-Scooter wurde daher sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

