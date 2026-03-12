PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Jugendlicher auf frisiertem E-Scooter in Cuxhaven unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (11.03.2026) wurde ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter im Bereich der Papenstraße in Cuxhaven kontrolliert. Bereits vor der Kontrolle war aufgefallen, dass der Jugendliche auf dem Fahrzeug weitaus schneller unterwegs war als die erlaubten 20 km/h.

Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug knapp 40 km/h schnell fahren konnte. Der E-Scooter wurde daher sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren