POL-CUX: Jugendlicher auf frisiertem E-Scooter in Cuxhaven unterwegs
Cuxhaven (ots)
Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (11.03.2026) wurde ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter im Bereich der Papenstraße in Cuxhaven kontrolliert. Bereits vor der Kontrolle war aufgefallen, dass der Jugendliche auf dem Fahrzeug weitaus schneller unterwegs war als die erlaubten 20 km/h.
Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug knapp 40 km/h schnell fahren konnte. Der E-Scooter wurde daher sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
