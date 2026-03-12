Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hoher Schaden durch Anlagenbetrug - Präventionshinweise

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Immer wieder kommt es vor, dass Bürgerinnen und Bürger mit dem Versprechen des schnellen Geldes zu einem vermeintlich sicheren Investment angelockt werden. Betrüger nutzen hier den Reiz des "schnellen Geldes" aus und verursachen dabei schnell tausende Euro Schaden.

Im Internet finden sich unzählige Angebote für Geldanlagen aus verschiedenen Bereichen, oft auch im Bereich von Kryptowährungen. Bitcoin, Ethereum, Solana, Ada und unzählige andere versprechen Renditen von mehreren 1000% in kürzester Zeit. Als Masche können ebenfalls verschiedene Fonds oder andere Angebote aufgeführt werden.

Was oft zu schön klingt um wahr zu sein, ist auch oft nicht wahr. Die Betrüger nehmen häufig über Messengerdienste mit Telefonnummern aus dem Ausland Kontakt auf und versuchen die Menschen zu weiteren Investments zu drängen.

Sollen dann die Gewinne ausgezahlt werden, werden Aureden vorgeschoben oder es wird nochmals gefordert eine Auszahlungsgebühr zu überweisen.

Am Dienstag wurde beispielsweise in Schiffdorf ein Sachverhalt angezeigt. Eine 60-jährige Frau hatte insgesamt über 30.000 Euro überwiesen und sogar ein Bankdarlehen aufgenommen, um weitere Zahlungen zu tätigen. Nicht selten sind durch solche Betrugsaktionen ganze Lebensexistenzen bedroht.

Wenn Sie Gelder investieren möchten, nutzen Sie seriöse Anbieter. Sprechen Sie z.B. mit ihrer Hausbank über Möglichkeiten einer Geldanlage. Möchten Sie sich im Internet informieren, nutzen Sie die Website der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Wenn Sie weitere Tipps und Präventionshinweise suchen, nutzen Sie die Seite www.polizei-beratung.de und suchen Sie dort nach "Anlagebetrug".

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell