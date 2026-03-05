Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Roller kollidiert mit Lkw

Karlsruhe (ots)

Ein 65-jähriger Roller-Fahrer übersah am Mittwochmittag offenbar einen rückwärts einparkenden Lkw und kollidierte mit diesem.

Ein 23-Jähriger fuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Lkw auf der Wiesenstraße in südliche Richtung. Auf Höhe einer Pension beabsichtigte er mit seinem Fahrzeug rückwärts auf den dortigen Parkplatz einzubiegen, bremste folglich bis zum Stillstand ab und kündigte dies wohl bereits früh mittels Warnblinklicht an. Ein zur selben Zeit mit mehreren Fahrzeuglängen Abstand die Wiesenstraße befahrender Roller-Fahrer nahm dieses Manöver offenbar nicht wahr, sodass er mit der Rückseite des Lkw zusammenstieß und nach rechts von seinem Zweirad auf die Straße stürzte.

In Folge des Verkehrsunfalls erlitt der 65-Jährige mutmaßlich mehrere Frakturen. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5000 Euro.

