PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Drogendealer in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

In den frühen Dienstagmorgenstunden vollstreckten Polizeibeamte zeitgleich mehrere durch das Amtsgericht Karlsruhe erlassene Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt sieben Objekten im Stadtgebiet Karlsruhe. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei richten sich gegen drei Beschuldigte im Alter von 23, 28 und 32 Jahren, die illegal mit Betäubungsmitteln handeln sollen. In der Wohnung des 32-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten unter anderem etwa 1,5 Kilogramm Amphetamin, ein Kilogramm Marihuana, 89.000,00 Euro Bargeld sowie mehrere Einhand- und Springmesser. Im Rahmen der übrigen Durchsuchungen stellten die Beamten zudem weitere Drogen und eine Vielzahl an Beweismittel sicher, die mutmaßlich den drei Beschuldigten zuzuordnen sind.

Der 32-Jährige wurde noch am Dienstag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Gegen die beiden 28- und 23-Jährigen wurde am Mittwoch ebenfalls ein Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 12:33

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raubdelikt in der Karlsruher Innenstadt - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Ein bislang Unbekannter bedrohte am Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt einen jungen Mann und raubte offenbar sein Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Geschädigte zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Adlerstraße auf, als er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:19

    POL-KA: (KA) Malsch - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Malsch einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 19:45 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Wohnhauses in der Karl-Deubel-Straße. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Einbrecher in mehreren Stockwerken die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren