POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Drogendealer in Haft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

In den frühen Dienstagmorgenstunden vollstreckten Polizeibeamte zeitgleich mehrere durch das Amtsgericht Karlsruhe erlassene Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt sieben Objekten im Stadtgebiet Karlsruhe. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei richten sich gegen drei Beschuldigte im Alter von 23, 28 und 32 Jahren, die illegal mit Betäubungsmitteln handeln sollen. In der Wohnung des 32-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten unter anderem etwa 1,5 Kilogramm Amphetamin, ein Kilogramm Marihuana, 89.000,00 Euro Bargeld sowie mehrere Einhand- und Springmesser. Im Rahmen der übrigen Durchsuchungen stellten die Beamten zudem weitere Drogen und eine Vielzahl an Beweismittel sicher, die mutmaßlich den drei Beschuldigten zuzuordnen sind.

Der 32-Jährige wurde noch am Dienstag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Gegen die beiden 28- und 23-Jährigen wurde am Mittwoch ebenfalls ein Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

