Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten - mehrere davon schwer.

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am gestrigen Mittwoch (11.03.2026) kam es gegen 13:30 Uhr in der Bohlenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller. Ein 15-jähriger Jugendlicher befuhr mit seinem Motorroller ordnungswidrig entgegen der Fahrtrichtung den dortigen Gehweg. Eine 51-jährige Frau aus Sellstedt wollte mit ihrem PKW aus einer Grundstückseinfahrt herausfahren und übersah den Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall verletzten sich der Jugendliche und seine 15-jährige Mitfahrerin leicht.

Osten. Gegen 14:30 Uhr kam es auf der Straße Kranenweide in Osten zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus Drochtersen war hierbei mit ihrem PKW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW kam hier in einem Graben zum Liegen. Die Frau und ihr 26-jähriger Beifahrer aus Chemnitz wurden durch den Unfall schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Hagen im Bremischen/Bramstedt. Gegen 17:30 Uhr kam es in Bramstedt auf der Gackauer Straße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Ein 51-jähriger Mann aus Beverstedt wollte mit seinem PKW auf die Landesstraße 134 abbiegen und übersah hierbei einen bevorrechtigten, 40-jährigen Mann aus Beverstedt auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

