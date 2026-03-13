Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach 10-jährigem Kind in Geestland - Kind kann durch Polizeibeamten in der Freizeit wohlbehalten angetroffen werden

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) wurde gegen 17:30 Uhr ein 10-jähriges Kind in Geestland von den Erziehungsberechtigten vermisst gemeldet. Das Kind hatte in den Nachmittagsstunden die Wohnanschrift eigenständig in unbekannte Richtung verlassen.

Da eine Gefahr für das Kind, auch vor dem Hintergrund der einsetzenden Dunkelheit und den nächtlichen Temperaturen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Zum Einsatz kamen beispielsweise zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei inkl. Drohnen. Auf Anfahrt bzw. Anflug zur Suche waren ebenfalls eine Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber.

Kurz vor 20:00 Uhr konnte das Kind zufällig durch einen Polizeibeamten des Polizeikommissariats Geestland, welcher mit seinem Hund in der Freizeit spazieren war, im Ortsteil Debstedt wohlbehalten angetroffen werden. Das Kind wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben.

