Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach versuchtem Diebstahl einer Geldbörse in Langen - Beschuldigter in Haft

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 08:20 Uhr, wie ein 52-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland bei einem Discounter in der Leher Landstraße eine Geldbörse entwenden wollte.

Als der Versuch scheiterte, wurde er von einem zweiten Mann, einem 19-jährigen, ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland, abgeholt. Der PKW mit beiden Männern konnte im Anschluss durch Einsatzkräfte in Bremerhaven gestellt werden.

Zunächst versuchte der ältere Mann sich mittels gefälschtem Führerschein auszuweisen. Ermittlungen ergaben jedoch die korrekte Identität des Mannes. Hier wurde weiter festgestellt, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag. Er wurde daher im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 19-jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

