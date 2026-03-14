Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Bereich PI Cuxhaven

+ Einbruch in Container auf Baustelle +

Cuxhaven - In der Zeit vom 12.03.2026 gegen 17:00 Uhr bis 13.03.2026 gegen 07:00 Uhr brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf einer Baustelle in der Deichstraße auf. Aus dem Container wurden unter anderem Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

+ Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten +

Cuxhaven - Am Samstagmorgen gegen 02:45 Uhr versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Annenstraße gewaltsam zu öffnen. Ein aufmerksamer Anwohner wurde durch die Geräusche auf die Tat aufmerksam und verhinderte die weitere Tatausführung. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten drei Personen zu Fuß unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721-5730 zu melden.

+ Einbrüche in Wohnhäuser +

Cuxhaven - In der Zeit von Donnerstagvormittag bis Freitagmittag brachen bisher unbekannte Täter zunächst das Gartentor auf einem Grundstück in der Südersteinstraße auf. Anschließend hebelten sie eine Seitentür des Einfamilienhauses auf und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Derzeit ist unklar, ob Diebesgut erlangt wurde.

Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es im Zeitraum von Dienstmorgen bis Freitagmittag in der Wilhelm-Raabe-Straße. Auch hier hebelten die bislang unbekannten Täter ein Gartentor auf und machten sich an den Außenrollos eines Einfamilienhauses zu schaffen. Es blieb beim Versuch, die Täter gelangten nicht in das Wohnhaus.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 entgegen.

-----------

Bereich PK Schiffdorf

+ Kraftstoffdiebstahl +

Loxstedt - In der Nacht zu Freitag begaben sich unbekannte Täter auf eine landwirtschaftliche Fläche in Loxstedt im Ortsteil Hetthorn und entwendeten ca. 500 Liter Kraftstoff aus unverschlossenen Tanks der Traktoren. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

+ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person +

Hagen i. B. - Am Freitagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall in der Straße Amtsdamm, bei dem ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Hagen leicht verletzt wurde. Der 47-jähriger Fahrzeugführer musste mit seinem Pkw verkehrsbedingt auf der Straße Amtsdamm halten. Der nachfolgende 19-jährige Fahrzeugführer erkannte dies zu spät und konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Aufprall nicht verhindern. Sein Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma musste der Verkehr abgeleitet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hagen war ebenfalls zur Unterstützung vor Ort.

+ Verursacher oder Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht +

Loxstedt - Am Freitagmorgen beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer eines weißen VW einen in der Hohewurthstraße ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw den linken Außenspiegel des geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Unfallort blieb die Spiegelklappe des Verursachers zurück, welche nun bei der Polizeistation in Loxstedt in Empfang genommen werden kann. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter 04706-9480 zu melden.

-----------

PK Geestland / PK Hemmoor

Keine presserelevanten Meldungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell