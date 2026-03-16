Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Dorfladen und Dorfgemeinschaftshaus in Neuenkirchen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Neuenkirchen. In der Nacht von Sonntag auf Montag (15./16.03.2026) brachen bislang unbekannte Täter in den Dorfladen sowie das Dorfgemeinschaftshaus in Neuenkirchen ein. Hierbei wurde sich gewaltsam Zutritt verschafft. Nach bisherigem Stand wurde unter anderem Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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