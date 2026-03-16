Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Flucht vor Verkehrskontrolle mit nicht zugelassenem Cross-Motorrad in Cadenberge - Fahrzeugführer identifiziert

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Am gestrigen Sonntag (15.03.2026) wurden Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 15:30 Uhr auf ein schwarzes, augenscheinlich nicht zugelassenes Cross-Motorrad aufmerksam, welches in der Bahnhofstraße in Cadenberge unterwegs war. Beim Erblicken des Streifenwagens bremste das Fahrzeug abrupt an. Der Beifahrer sprang daraufhin vom Fahrzeug ab, der Fahrzeugführer entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit und konnte flüchten. Der Beifahrer, ein 16-jähriger Jugendlicher, konnte nach kurzer fußläufiger Flucht gestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeugführer des Cross-Motorrades um einen 19-jährigen Mann aus der Wingst handelte.

Er muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

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