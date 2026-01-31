Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in Dortmund Hörde

Dortmund (ots)

Am frühen Samstag Morgen wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Dortmund-Hörde unsanft geweckt. Kurz vor 5 Uhr brach im Keller des Hauses in der Bollwerkstraße ein Feuer aus. Der Rauch breitete sich durch das Treppenhaus aus, so dass zehn Personen durch die Feuerwehr mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet werden mussten. Durch den Brandrauch wurden neun Menschen, darunter fünf Kinder, verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Weitere 20 Personen konnten nach dem Einsatz nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren, da das Gebäude nach dem Kellerbrand nicht mehr mit Strom, Wasser und Gas versorgt werden konnte. Bis auf einen Bewohner, der durch die Feuerwehr in eine Notunterkunft gebracht wurde, konnten alle Betroffenen bei Angehörigen und Freunden Unterschlupf finden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Dortmund waren mit insgesamt 60 Einsatzkräften über zwei Stunden vor Ort, darunter auch der Löschzug Berghofen der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Psychosoziale Notfallversorgung und ein Betreuungsbus. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

