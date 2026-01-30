PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall auf der A 45

FW-DO: Verkehrsunfall auf der A 45
  • Bild-Infos
  • Download

Dortmund (ots)

Kurz nach 13 Uhr kam es auf der A 45 zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache drehte sich das Fahrzeug einer Gelsenkirchenerin auf der A45 kurz vor der Abfahrt Bodelschwingh und prallte mit einem zweiten Kraftfahrzeug zusammen. Auf Grund des Unfalls musste die A45 kurzzeitig komplett gesperrt werden und war im Anschluss über eine dreiviertel Stunde hinweg nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Personen leicht und wurden durch die First-Responder-Einheit des Löschzuges Groppenbruch der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund erstversorgt. Die Feuerwehr Dortmund war insgesamt mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Lagedienst
Detlev Klein
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dortmund
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren