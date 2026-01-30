Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall auf der A 45

Dortmund

Kurz nach 13 Uhr kam es auf der A 45 zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache drehte sich das Fahrzeug einer Gelsenkirchenerin auf der A45 kurz vor der Abfahrt Bodelschwingh und prallte mit einem zweiten Kraftfahrzeug zusammen. Auf Grund des Unfalls musste die A45 kurzzeitig komplett gesperrt werden und war im Anschluss über eine dreiviertel Stunde hinweg nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Personen leicht und wurden durch die First-Responder-Einheit des Löschzuges Groppenbruch der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund erstversorgt. Die Feuerwehr Dortmund war insgesamt mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell