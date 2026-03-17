Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Cadenberge

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Am 16.03.2026 kam es gegen 20:10 Uhr in Cadenberge zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungen hatte hier ein PKW-Fahrer in der Straße Altenfluth eine Straßenlaterne beim Rangieren getroffen und hatte sich anschließend vom Unfallort entfernt ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall zu melden. Durch Ermittlungen konnte der PKW-Führer festgestellt und seine Wohnanschrift durch Polizeibeamte aufgesucht werden. Im Rahmen der Gesprächsführung mit dem 38-jährigen Cadenberger stellten die Beamten Alkoholgeruch bei diesem fest. Ein folgender Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Daher wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

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