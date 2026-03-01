Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Anwohner stört Feierlichkeit

Gera (ots)

Am frühen Freitagabend erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine Schlägerei von 6 Personen in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Geraer Innenstadt. Sofort rückten mehrere Streifenwagen des Inspektionsdienstes Gera aus, welche eine Gruppe im Nahbereich des Einsatzortes aufgreifen konnte. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Freunde vor dem Haus feierten. Ein 37-jähriger Anwohner begab sich zu den Feiernden und beleidigte ohne ersichtlichen Grund einen jungen Mann. Ein 26-Jähriger versuchte schlichtend einzugreifen, was dem Beleidiger missfiel. Daraufhin schlugen und traten die Kontrahenten aufeinander ein, wobei Beide leicht verletzt wurden. Der Aggressor verließ den Ort des Geschehens, kehrte kurze Zeit später mit einer Rohrzange sowie einem Messer ausgestattet zurück und bedrohte die Gruppe, welche daraufhin floh. Der Angreifer konnte kurze Zeit später ebenfalls im Nahbereich festgestellt werden. Ein aufgefundenes Messer wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und der aggressive, alkoholisierte Anwohner erhielt einen Platzverweis. (PS)

