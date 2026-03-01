Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Greiz (ots)

Greiz. Am 27.02.2026 gegen 16:15 Uhr wurden mehrere Steinwürfe in der Innenstadt von Greiz mitgeteilt. Hierbei haben unbekannte Täter mehrere Steine vom Oberen Schloss gegen Häuser und Schaufenster in der Brückenstraße geworfen. Dabei entstand Sachschaden an zwei verschiedenen Schaufenstern und einer Hausfassade. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000,- Euro. Da bisweilen keine Hinweise auf den oder die Täter vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welcher unter Angabe der Bezugsnummer 0050929/2026 unter der Tel.: 03661-6210 entgegengenommen werden. <PW>

