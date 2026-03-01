PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Suche nach vermisstem Jugendlichen - die Polizei bittet um Mithilfe

Greiz (ots)

Weida. Die Polizei Greiz bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 16-jährigen Emil Yule Keßler.

Der Jugendliche wurde letztmalig am Donnerstagabend gesehen (27.02.2026) und ist seitdem von seinem Wohnort in Weida, Ortsteil Kleindraxdorf, abgängig.

Ein mutmaßlicher Aufenthalt im Bereich der Schmelzhüttenstraße in Gera am darauffolgenden Freitagnachmittag (28.02.2026, 15:00 Uhr) konnte bislang nicht bestätigt werden. Da die bisherigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen sowie die Überprüfung bekannter Anlaufstellen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, bittet die Polizei nun, unter Bekanntgabe einer Personenbeschreibung, die Bevölkerung um Mithilfe.

Die vermisste Person ist 16 Jahre Alt und weist eine auffallend schlanke, hager wirkende Gestalt auf. Herr Keßler ist zwischen 1,80m bis 1,85m groß und wiegt lediglich 50kg. Er hat kurze, dunkel gelockte Haare und graugrüne Augen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war Herr Keßler mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Vermissten machen können oder Emil Yule Keßler seit Donnerstagabend gesehen haben, sich zu melden. Insbesondere Beobachtungen im Bereich Weida/Kleindraxdorf, bzw. am Freitagnachmittag im Stadtgebiebt Gera sind für die Ermittlung von Bedeutung.

Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer: 036616210 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer: 0051517/2026 entgegen. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

