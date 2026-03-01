PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in einer Schule

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 01.01.2026 bis zum 27.02.2026 sich gewaltsam Zugang zu der Regelschule in Auma zu verschaffen. Dabei wurden zwei Fenster an der Rückseite der Schule beschädigt. In das Innere der Schule gelangen die unbekannten Täter jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. Da bisweilen keine Hinweise auf den oder die Täter vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welcher unter Angabe der Bezugsnummer 005645/2026 unter der Tel.: 03661-6210 entgegengenommen werden. <PW>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

