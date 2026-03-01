PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Auffahrunfall

Greiz (ots)

Zeulenroda. Am 28.02.2026 kam es auf der Schopperstraße, auf Höhe des Marktes, gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 52-jährige Toyota Fahrerin schwer verletzt wurde. Sie war auf der Schopperstraße unterwegs und wollte nach links abbiegen, was ein 41-jähriger VW Fahrer zu spät mitbekam und auf das Auto der 52-jährigen auffuhr. Die Frau verletzte sich hierbei im Bereich der Halswirbelsäule, musste durch die Feuerwehr mittels schweren hydraulischen Geräten aus dem Auto befreit werden und wurde anschließend durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000EUR. Die Schopperstraße musste für ca. eine Stunde gesperrt werden. <LH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 08:07

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

    Greiz (ots) - Greiz. Am 27.02.2026 gegen 16:15 Uhr wurden mehrere Steinwürfe in der Innenstadt von Greiz mitgeteilt. Hierbei haben unbekannte Täter mehrere Steine vom Oberen Schloss gegen Häuser und Schaufenster in der Brückenstraße geworfen. Dabei entstand Sachschaden an zwei verschiedenen Schaufenstern und einer Hausfassade. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000,- Euro. Da bisweilen keine Hinweise auf den ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 08:40

    LPI-G: (G) Jugendliche beim Ladendiebstahl ertappt (0049639/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 26.02.2026 gegen 13 Uhr wurde eine 17-Jährige in einem Drogeriemarkt in den Gera Arcaden beim Ladendiebstahl festgestellt. Die Jugendliche bezahlte zunächst einen Teil ihrer Waren ordnungsgemäß und verstaute diese in einer Einkaufstüte. Weitere Artikel im Wert von 111,25 Euro legte sie jedoch in einen separaten Einkaufswagen und passierte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren