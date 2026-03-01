Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Auffahrunfall

Greiz (ots)

Zeulenroda. Am 28.02.2026 kam es auf der Schopperstraße, auf Höhe des Marktes, gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 52-jährige Toyota Fahrerin schwer verletzt wurde. Sie war auf der Schopperstraße unterwegs und wollte nach links abbiegen, was ein 41-jähriger VW Fahrer zu spät mitbekam und auf das Auto der 52-jährigen auffuhr. Die Frau verletzte sich hierbei im Bereich der Halswirbelsäule, musste durch die Feuerwehr mittels schweren hydraulischen Geräten aus dem Auto befreit werden und wurde anschließend durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000EUR. Die Schopperstraße musste für ca. eine Stunde gesperrt werden. <LH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell