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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl einer Baggerschauffel in Elmlohe - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Zeit von Donnerstag, 12.03.2026, 16:30 Uhr bis Montag, 16.03.2026, 06:40 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine Baggerschaufel von einer Baustelle in der Elmloher Straße in Drangstedt. Der entstandene Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei Geestland bittet Zeugen, die hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

Die Tat könnte mit dem Diebstahl in Lamstedt in Zusammenhang stehen, bei welchem ebenfalls ein Anbauteil eines Baggers entwendet worden war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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