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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: ÜBUNG einer Polizeieinheit an der Geschwister-Scholl-Schule in Altenwalde - Keine Gefahr für Personen oder Sachen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenwalde. Ab ca. 15:00 Uhr üben Polizeikräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven an der Geschwister-Scholl-Schule in Altenwalde. Hierzu sind mehrere Einsatzkräfte mit mehreren Polizeifahrzeugen vor Ort.

Das Vorgehen ist mit allen Behörden und der Schulleitung abgesprochen.

Es besteht ausdrücklich keine Gefahr für Personen oder Sachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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