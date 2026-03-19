POL-CUX: Veröffentlichung polizeiliche Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Cuxhaven
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Cuxhaven (ots)
LK Cuxhaven. In der Anlage finden Sie die Pressemeldung der PI Cuxhaven zur diesjährigen polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle.
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Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-104
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
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