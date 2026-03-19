POL-CUX: Veröffentlichung polizeiliche Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - LK Cuxhaven. In der Anlage die Pressemitteilung zur diesjährigen polizeilichen Kriminalstatistik. Für Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle. ++++++ Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Carsten Bode Telefon: 04721/573-104 E-Mail: ...

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