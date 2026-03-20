Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach kurzer Flucht auf der BAB27 gestellt - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs, Fahrzeug nicht versichert.

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am 19.03.2026 wollten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland kurz nach 18:00 Uhr einen PKW Hyundai kontrollieren, der die BAB27 im Bereich Loxstedt befuhr. Um die Kontrolle außerhalb der Autobahn durchzuführen, wurde dem Fahrzeugführer das Signal "Bitte folgen" gegeben. Kurz vor der Abfahrt wechselte dieser jedoch vom Verzögerungsstreifen zurück auf den Hauptfahrstreifen, um sich der Kontrolle zu entziehen. Nachdem die Polizeikräfte wieder auf den Hyundai aufgeschlossen hatten und dem Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn folgten, stoppte der Pkw schließlich auf dem Seitenstreifen der Autobahn.

Bei der anschließenden Kontrolle des 36-Jährigen aus dem Landkreis Leer ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Alkohol. Ein Vortest bestätigte dies mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille. Zudem war der Hyundai nicht pflichtversichert und der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Pkw-Schlüssel wurde sichergestellt und dem Beschuldigten die Weiterfahrt untersagt.

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